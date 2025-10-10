Scheidender Arzt sagt mit Musik „Dankeschön“

Fast vier Jahrzehnte stand Primarius Dr. Harald Rubey im Dienst der Medizin – mit Leidenschaft, Präzision und viel Menschlichkeit. Ende August verabschiedete sich der Leiter des Klinischen Instituts für Labormedizin am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf in den Ruhestand.

Kleine Patienten warn sein Leben

Ein Abschied, der ihm spürbar schwerfiel: „Besonders die kleinen Patienten waren mein Leben“, sagt Rubey leise. Unter seiner Führung wurden Labore zusammengeführt, neue Diagnoseverfahren etabliert und während der Pandemie unermüdlich getestet.