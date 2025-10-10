Scheidender Arzt sagt mit Musik „Dankeschön“

Primarius verabschiedet sich singend mit einem Benefizkonzert für Kinder.
Fast vier Jahrzehnte stand Primarius Dr. Harald Rubey im Dienst der Medizin – mit Leidenschaft, Präzision und viel Menschlichkeit. Ende August verabschiedete sich der Leiter des Klinischen Instituts für Labormedizin am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf in den Ruhestand.
Kleine Patienten warn sein Leben
Ein Abschied, der ihm spürbar schwerfiel: „Besonders die kleinen Patienten waren mein Leben“, sagt Rubey leise. Unter seiner Führung wurden Labore zusammengeführt, neue Diagnoseverfahren etabliert und während der Pandemie unermüdlich getestet.
Konzert am 17. Oktober
Zum Dank für viele gemeinsame Jahre lädt er am Freitag, dem 17. Oktober um 19.30 Uhr zu einem Benefizkonzert zugunsten der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in den Mistelbacher Stadtsaal. „Musik heilt auf eine andere Weise – sie verbindet und schenkt Trost“, versichert der empathische Mediziner und Keyboarder. Auf Gäste wartet ein Abend, der mehr ist als ein Konzert, nämlich der leise, bewegende Dank eines Arztes, der immer mit Herz und Seele für andere da war.
