Einbrecher bedienten sich in noblem Modegeschäft

Der Einbruch in ein bekanntes Modegeschäft in der Innsbrucker Altstadt beschäftigt aktuell die Polizei. Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden schlugen die Täter zu. Sie stahlen hochpreisige Kleidung.
Viel wissen die Ermittler derzeit noch nicht über den Coup. Die Tat soll Mittwoch in den frühen Morgenstunden passiert sein. Wie die Einbrecher in das Geschäft gelangten, dazu gibt es von der Polizei noch keine genauen Angaben. Auch nicht zum Wert der Beute. Gesprochen wird von „hochpreisiger Kleidung“, die den Tätern in die Hände fiel.
Trotz wenig konkreter Angaben hoffen die Ermittler, dass Zeugen Hinweise zu der Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Altstadt gemacht wurden. Hinweise sind an die Kriminalpolizei Innsbruck erbeten unter: 059133/75-3333.
