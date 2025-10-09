Im kunsthaus muerz startet eine neue Musik-Ära

Ein Höhepunkt folgt dem anderen

Auch sonst bietet sie einige Highlights: Das Simply Quartet mit der Neubergerin Antonia Rankersberger schaut am 17. Jänner vorbei, im Februar folgt ein Faschingskonzert mit Irene Suchy, im März ein Liederabend mit Shootingstar Miriam Kutrowatz. Das Ensemble La Philharmonica, der Wiener Kammerchor und schließlich der Schönberg Chor mit Haydns Nelson Messe runden das classic-Angebot ab. Und auch für das Brücken-Festival hat sie schon Ideen. Die Zusammenarbeit mit Musikern aus der Region und Musikschulen bleibt auf jeden Fall bestehen.