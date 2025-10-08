Sanierungsplan durch! DSV Leoben darf weitermachen

Mehrere Insolvenzen

Für den Verein sind es die ersten guten Nachrichten des laufenden Jahres. Im Jänner waren die GmbHs für Profi-Spielbetrieb und Marketing in die Insolvenz geschlittert. Danach hatte mit Peter Krenmayr ein neuer Obmann übernommen. Wegen Forderungen aus den vergangenen Jahren, die sich direkt gegen den Klub richteten, musste der neue Chef den DSV letztlich ebenfalls in ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung schicken.