LEHRE BEI VOESTALPINE

Von der Idee zur Maschine

Niederösterreich
12.10.2025 00:04
Bezahlte Anzeige

Sebastian taucht bei seiner Ausbildung zum Maschinenbautechniker in die Welt komplexer Industrieanlagen ein. Jetzt, im zweiten Lehrjahr bei der voestalpine in Krems, stehen die Drehbank, die Fräse oder die Schweißmaschinen auf dem Lehrplan.

Sebastian hat sich während der Schule umorientiert und sich auf einen Schnuppertag im Technik-Bereich eingelassen. Bereits zwei Wochen später hat er den Lehrvertrag für eine Maschinenbautechnik-Lehre in der voestalpine Krems unterschrieben.

Zitat Icon

„In der Maschinenbautechnik lernt man den Aufbau von Maschinen, wie sie funktionieren, wie man sie richtig bedient, wie sie gewartet und hergestellt werden“,

erklärt Sebastian, 16 Jahre, Maschinenbautechnik-Lehrling.

Ob Sebastian nach der Maschinenbau-Lehre die Matura oder die Meisterschule anstrebt, hält er ...
Ob Sebastian nach der Maschinenbau-Lehre die Matura oder die Meisterschule anstrebt, hält er sich offen.(Bild: ©voestalpine)

Durch die gemeinsame Grundausbildung mit allen neuen Technik-Lehrlingen haben sich rasch Freundschaften gebildet. Um 7:15 Uhr morgens geht es für sie los. Nach den Sicherheitsunterweisungen arbeiten die Lehrlinge direkt durch Fräsen, Drehen oder Bohren von Hand an den Übungswerkstücken weiter, die die Ausbilder ihnen zuvor erklärt haben. „Man hilft sich wechselseitig. Der Teamspirit ist super“, erzählt der angehende Maschinenbauer.

Zitat Icon

„Meine #FavoriteMoments sind, wenn ich mit den anderen Lehrlingen connecten kann. In der voestalpine gibt es nämlich bei vielen Lehrlingsaktivitäten Gelegenheit dazu“,

so Sebastian.

Sebastian weiß auch, dass sich gute Noten in der Berufsschule für seine Zukunft positiv auswirken. Von seinem ersten Lohn hat er sich einen kleinen Traum erfüllt: einen Gaming-Computer.

Lehre bei der voestalpine 

An den niederösterreichischen voestalpine-Standorten werden derzeit etwa 140 Nachwuchsfachkräfte ausgebildet. Rund 15 Lehrberufe stehen zur Auswahl. Alle Infos auf www.voestalpine.com/lehre.

