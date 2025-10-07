Falsche Finanzberaterin lockte Investor in Falle

Als der 63-Jährige vor kurzem eine Auszahlung seiner Gewinne anforderte, wurde er zur Zahlung einer stattlichen Gebühr von einigen tausend Euro aufgefordert. Diese Summe zahlte der Mann noch ein, bevor der Kontakt zu seiner Finanzberaterin abbrach. Die Polizei spricht von einem Schaden für den Mann von mehr als 10.000 Euro.