Wohnungsbesitzer erlebte mit Mieter blaues Wunder

Zahlungsfähigkeit war vorgetäuscht

Doch zuletzt geriet der Mieter immer wieder in Zahlungsschwierigkeiten. Der 57-jährige Vermieter ließ sich dennoch dazu überreden, im Mai einen neuen Mietvertrag mit dem Deutschen abzuschließen. Ein fataler Fehler, wie sich herausstellen sollte. Denn seit Mai wurde überhaupt keine Miete mehr gezahlt. „Über Chat-Nachrichten täuschte der 43-Jährige dem Vermieter wiederholt seine Zahlungsfähigkeit vor“, schildert die Polizei.