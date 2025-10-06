Wohnungsbesitzer erlebte mit Mieter blaues Wunder

Die Vermietung einer Wohnung wurde für einen 57-Jährigen aus dem Tiroler Bezirk Kitzbühel zum finanziellen Desaster und zum Nervenkrieg. Jetzt zog der Tiroler die Reißleine und erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt wegen schwerem Mietbetrug.
Wie die Ermittler der Tiroler Polizei am Montag mitteilten, wird ein 43-Jähriger aus Deutschland des schweren Betrugs verdächtigt. Dieser hatte vom Tiroler im Jahr 2022 eine Wohnung im Raum Kitzbühel gemietet. Der dreijährige Mietvertrag wurde über eine Firma vermittelt. Das dürfte bei dem Vermieter Vertrauen erweckt haben.
Zahlungsfähigkeit war vorgetäuscht
Doch zuletzt geriet der Mieter immer wieder in Zahlungsschwierigkeiten. Der 57-jährige Vermieter ließ sich dennoch dazu überreden, im Mai einen neuen Mietvertrag mit dem Deutschen abzuschließen. Ein fataler Fehler, wie sich herausstellen sollte. Denn seit Mai wurde überhaupt keine Miete mehr gezahlt. „Über Chat-Nachrichten täuschte der 43-Jährige dem Vermieter wiederholt seine Zahlungsfähigkeit vor“, schildert die Polizei.
Geld sah der Tiroler jedoch keines. Ihm entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro. Die Ermittlungen laufen.
