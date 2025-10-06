Pkw krachte gegen Anpralldämpfer bei Ausfahrt

Aus noch ungeklärter Ursache verlor am Sonntag ein italienischer Lenker (43) auf der Inntalautobahn bei Wattens die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen einen Anpralldämpfer.
Am Sonntag gegen 10.10 Uhr fuhr ein 43-jähriger italienischer Staatsangehöriger aus Bozen mit seinem PKW auf der Inntalautobahn in Fahrtrichtung Kufstein.
Bei der Autobahnausfahrt Wattens verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Anpralldämpfer. Der PKW kam stark beschädigt auf der linken Fahrspur zum Stillstand.
Der Lenker erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in die Universitätsklinik Innsbruck verbracht werden. Die A12 musste rund eine halbe Stunde lang komplett für den Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung wurde über die Ausfahrt Wattens eingerichtet.
Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die zuständigen Stellen erstattet werden. Im Einsatz standen die freiwillige Feuerwehr Wattens mit drei Fahrzeugen, der Streckendienst des Autobahnbetreibers Asfinag, die Rettung sowie die Polizei.
