Gericht bestätigt umstrittenes „Elterntaxi“-Verbot

„Das kann rechtlich nicht halten“

Seit dem September 2022 gilt diese Verkehrsregelung, die vor allem die Sicherheit für jene Schüler erhöhen soll, die zu Fuß zu den Mary Ward Schulen und zum Piaristengymnasium gehen. Doch FPÖ-Landesrätin Susanne Rosenkranz war sie von Beginn an ein Dorn im Auge. Sie kündigte bereits kurz nach Inkrafttreten Schritte an. „Dass Schüler und Lehrer dort fahren dürfen, Eltern aber nicht, kann rechtlich nicht halten“, war sie damals überzeugt. Sie missachtete daraufhin bewusst das Fahrverbot und legte Beschwerde gegen die zugestellte Strafe ein.