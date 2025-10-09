Vorteilswelt
Nach Horror-Jahr

Neue „Waffe“ im Kampf gegen Tierseuchen

Niederösterreich
09.10.2025 16:00
Wenn ein Fahrzeug Tierleichen transportiert, kann durch eine Desinfektion von oben bis unten ein ...
Wenn ein Fahrzeug Tierleichen transportiert, kann durch eine Desinfektion von oben bis unten ein großer Ausbruch verhindert werden.(Bild: Imre Antal)

Tausende notgeschlachtete Kühe in Ungarn und in der Slowakei: Der letzte  Ausbruch der Maul- und Klauenseuche ist erst ein halbes Jahr her. In Niederösterreich soll ein neues „Desinfektions-Tor“ einen Ausbruch künftig vermeiden. Davor konnten Transporte nur händisch desinfisziert werden. 

Hin und wieder weht einem ein strenger Geruch vor dem SARIA-Zentrum in Tulln um die Nase. Stirbt in Niederösterreich ein Haustier, das über 40 Kilogramm wiegt, oder eine Kuh auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, enden die Tierkadaver in der Regel hier. „Ja, Weihnachtsstimmung herrscht hier nicht unbedingt“, sagt ein Mitarbeiter am Gelände. Was aber der strenge Verwesungsgeruch nicht propagiert: Es ist extrem wichtig, dass verendete Tiere – vor allem wenn krank gestorben sind – von Experten untersucht werden.

Landesrätin Susanne Rosenkranz bei der Präsentation des neuen Seuchentors mit Richard Lachout, ...
Landesrätin Susanne Rosenkranz bei der Präsentation des neuen Seuchentors mit Richard Lachout, Tierärztin Christina Riedl, Bezirkshauptmann Andreas Riemer und Geschäftsführer Friedrich Sowak(Bild: Imre Antal)

Die „Krone“ sieht sich an diesem Tag gemeinsam mit der für Tierschutz zuständigen FPÖ-Landesrätin Susanne Rosenkranz am Gelände um. Bereit steht ein LKW mit Tierkadavern im Gepäckfach. Meistens handelt es sich bei den Transporten um Tiere aus der heimischen Landwirtschaft. Sogleich fährt der LKW durch das neue „Seuchentor“ – das bei einem Ausbruch verwendet wird. „Um vor allem Manpower zu sparen“, betont Rosenkranz.

Seuchentor schützt unsere Tiere
Als im Frühling landesweit gefährlich wurde, dass auch unsere Tiere mit der Maul- und Klauenseuche von der Grenze hinweg angesteckt werden, mussten viele Tierärzte einspringen. Bei anderen Notfällen fielen sie möglicherweise aus. „Bisher wurde die Desinfektion von Transporten nämlich händisch vorgenommen“, erinnert sich Tierarzt Johannes Klinger. Er und seine Kollegen brauchen durchaus ein großes Herz für Tiere und starke Nerven. Von Geflügelpest bis erfahrene Wildtiere: der Anblick auf dem Untersuchungstisch ist für Laien schwierig.

Zitat Icon

Beim Hochwasser 2024 gab es Gott sei Dank nicht all zu viel ertrunkenes Wild. 2013 war der Anblick viel schlimmer.

Friedrich Sowak, Geschäftsführer Orgatransport GmbH, Saria Group

Sollte wieder eine Tierseuche in der Landwirtschaft ausbrechen ist es entscheidend, dass sich die Krankheitserreger nicht verschleppt werden. „Das neue Tor wird direkt am Eingang bei einem Hof eingerichtet, in der alle Transport Fahrzeuge gründlich gereinigt und desinfiziert werden“, erklärt die FPÖ- Landesrätin sichtlich beruhigt. „Es war ein durchaus schwieriges Jahr“. Auch nach dem Hochwasser fand man vermehrt ertrunkene Wildtiere, die entsorgt werden mussten. Gemeinsam mit den Seuchenteppichen sorgt das neue System dafür, dass im Ernstfall keine Seuche das ganze Land erfasst. 

Was passiert mit Tierkadavern im Zentrum?
Die Körper von toten Tieren werdne im Saria-Zentrum aber nicht einfach verbrannt. Sie hegen tatsächlich jede Menge Potenzial. Vorerst geht es in der Fabrik darum, dass alle möglichen Bakterien und Krankheitserreger durch verschiedene Prozesse abgetötet werden“, weiß Friedrich Sowak, der Geschäftsführer. Wir alle profitieren von der ordentlichen Verwertung der Kadaver. Die toten Tiere werden entweder zu Tiermehl, das als alternativer Brennstoff in Kraftwerken benutzt wird gemacht – „oder zu Biodiesel im Fahrzeug-Tank“. 

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Niederösterreich

