Neue „Waffe“ im Kampf gegen Tierseuchen

Sollte wieder eine Tierseuche in der Landwirtschaft ausbrechen ist es entscheidend, dass sich die Krankheitserreger nicht verschleppt werden. „Das neue Tor wird direkt am Eingang bei einem Hof eingerichtet, in der alle Transport Fahrzeuge gründlich gereinigt und desinfiziert werden“, erklärt die FPÖ- Landesrätin sichtlich beruhigt. „Es war ein durchaus schwieriges Jahr“. Auch nach dem Hochwasser fand man vermehrt ertrunkene Wildtiere, die entsorgt werden mussten. Gemeinsam mit den Seuchenteppichen sorgt das neue System dafür, dass im Ernstfall keine Seuche das ganze Land erfasst.