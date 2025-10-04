Seit 25 Jahren sorgen die Roten Nasen für Spaß

Bereits seit 25 Jahren sind die Roten Nasen jeden Mittwoch zu Gast auf der Kinderstation im Universitätsklinikum Wiener Neustadt. Das wurde jetzt mit einer Riesentorte, einem Ständchen und ganz viel Schabernack groß gefeiert.
„Ich will noch nicht heim, die Clowns kommen doch heute“, erzählt Siegrid Jusinger, Stationsleiterin der Kinderstation im Universitätsklinikum Wiener Neustadt über ihre kleinen Patienten, wenn der Tag der Clownbesuche ansteht. Denn dieser Moment ist für die Kinder immer etwas ganz Besonderes im oft traurigem Spitalsalltag.
Und auch die Clowns Harald und Norbert samt Kollegin Fräulein Zitronella freuen sich auf die regelmäßigen Auftritte. Im Universitätsklinikum treiben sie bereits seit 25 Jahren ihren Schabernack. Jeden Mittwoch besuchen die professionellen Gesundheitsclowns die Kinderabteilung.
In Absprache mit den Stationsmitarbeitern wird der aktuelle Ablauf besprochen. „Gibt es Kinder, die sich fürchten, wie alt sind die Kinder, oder auf welche Krankheiten muss besonders Rücksicht genommen werden“, erklärt Christine Rodinger von den „Roten Nasen“. Ist das erledigt, kann es auch schon losgehen. Mit lustigen Stofftieren, Musikeinlagen oder schrägen Wortklaubereien werden die Kinder zimmerweise zum Lachen gebracht.
Die Roten Nasen sind seit 25 Jahren ein wertvoller Teil unseres Klinikalltags. Sie schenken unseren Patienten und auch unseren Mitarbeitern Momente der Leichtigkeit in oft herausfordernden Zeiten.
Prof. Dr. Ojan Assadian, MSc, DTMH, ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Wiener Neustadt.
Drei Jahre Ausbildung und künstlerisches Talent
Und die Ausbildung zum Rote Nasen Clown ist durchaus anspruchsvoll. Die dreijährige Schulung setzt auch eine vorhergehende künstlerische Tätigkeit sowie Spielerfahrung voraus. In der Ausbildung selbst lernen die Clowns ihr Handwerk von der Picke auf, aber auch den richtigen Umgang mit Kindern im Alter von 0 bis 18 und auch mit älteren Leuten. Denn in Pflegeheimen sind die Spaßmacher ebenfalls regelmäßig zu Gast.
„Clownerie ist kein Medikament, und doch wirkt sie nachweislich“, lobt auch Martin Kotal, künstlerischer Leiter der Roten Nasen, die perfekte und langjährige Partnerschaft mit dem Universitätsklinikum Wiener Neustadt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.