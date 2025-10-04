Seit 25 Jahren sorgen die Roten Nasen für Spaß

Drei Jahre Ausbildung und künstlerisches Talent

Und die Ausbildung zum Rote Nasen Clown ist durchaus anspruchsvoll. Die dreijährige Schulung setzt auch eine vorhergehende künstlerische Tätigkeit sowie Spielerfahrung voraus. In der Ausbildung selbst lernen die Clowns ihr Handwerk von der Picke auf, aber auch den richtigen Umgang mit Kindern im Alter von 0 bis 18 und auch mit älteren Leuten. Denn in Pflegeheimen sind die Spaßmacher ebenfalls regelmäßig zu Gast.