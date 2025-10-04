Vorteilswelt
Humor als Medizin

Seit 25 Jahren sorgen die Roten Nasen für Spaß

Niederösterreich
04.10.2025 11:00
Zum 25. Jubiläum – die Roten Nasen besuchen seit einem viertel Jahrhundert regelmäßig die ...
Zum 25. Jubiläum – die Roten Nasen besuchen seit einem viertel Jahrhundert regelmäßig die Kinderstation im Universitätsklinikum Wiener Neustadt – schlüpft Clownin „Fräulein Zitronella“ in eine Riesentorte. Clown Harald (li.), Clown Norbert (re.) und die 12-jährige Patientin Sarah freut das sehr.(Bild: Seebacher Doris)

Bereits seit 25 Jahren sind die Roten Nasen jeden Mittwoch zu Gast auf der Kinderstation im Universitätsklinikum Wiener Neustadt. Das wurde jetzt mit einer Riesentorte, einem Ständchen und ganz viel Schabernack groß gefeiert. 

„Ich will noch nicht heim, die Clowns kommen doch heute“, erzählt Siegrid Jusinger, Stationsleiterin der Kinderstation im Universitätsklinikum Wiener Neustadt über ihre kleinen Patienten, wenn der Tag der Clownbesuche ansteht. Denn dieser Moment ist für die Kinder immer etwas ganz Besonderes im oft traurigem Spitalsalltag.

Und auch die Clowns Harald und Norbert samt Kollegin Fräulein Zitronella freuen sich auf die regelmäßigen Auftritte. Im Universitätsklinikum treiben sie bereits seit 25 Jahren ihren Schabernack. Jeden Mittwoch besuchen die professionellen Gesundheitsclowns die Kinderabteilung.

Vor jedem Besuch sprechen sich die Roten Nasen ab, wie sie die Kinder am besten zum Lachen ...
Vor jedem Besuch sprechen sich die Roten Nasen ab, wie sie die Kinder am besten zum Lachen bringen können.(Bild: Seebacher Doris)
Im Bild (v.l.n.r.:) Dipl. KH-BW Christa Grosz, MBA, MBA (Pflegedirektorin UKWN); DGKP Lenuta ...
Im Bild (v.l.n.r.:) Dipl. KH-BW Christa Grosz, MBA, MBA (Pflegedirektorin UKWN); DGKP Lenuta Drago, BScN (Bereichsleitung Pflege UKWN) Alexandra Klug (regionale Programmleitung NÖ – Rote Nasen); DKKP Siegrid Jusinger (Stationsleitung UKWN); Martin Kotal (künstlicher Leiter Österreich – ROTE NASEN); Prim. Dr. Wolfgang Schebesta (Abteilungsvorstand UKWN); Prof. Dr. Ojan Assadian, MSc, DTMH (Ärztlicher Direktor UKWN) und Clown Harald.(Bild: Seebacher Doris)
Clown Norbert (li.), Patientin Sarah, Fräulein Zitronella und Clown Harald (re.) freuen sich ...
Clown Norbert (li.), Patientin Sarah, Fräulein Zitronella und Clown Harald (re.) freuen sich über die Torte, die es zum 25. Jubiläum gab.(Bild: Seebacher Doris)
(v.l.n.r.) 1. Reihe: Alexandra Klug (regionale Programmleitung NÖ – Rote Nasen); Dipl. KH-BW ...
(v.l.n.r.) 1. Reihe: Alexandra Klug (regionale Programmleitung NÖ – Rote Nasen); Dipl. KH-BW DGKP Christa Grosz, MBA, MBA (Pflegedirektorin UKWN); Clown Harald, Clownin Zitronella (Torte); Clown Norbert und Patientin Sarah, 2. Reihe: DGKP Lenuta Drago, BScN (Bereichsleitung Pflege UKWN); DKKP Siegrid Jusinger (Stationsleitung UKWN); Martin Kotal (künstlicher Leiter Österreich – Rote Nasen); Prim. Dr. Wolfgang Schebesta (Abteilungsvorstand UKWN) und Prof. Dr. Ojan Assadian, MSc, DTMH (Ärztlicher Direktor UKWN)(Bild: Seebacher Doris)
Sarah stürzte mit ihrem Scooter und verletzte sich an der Hand. Die Clowns Harald und Norbert ...
Sarah stürzte mit ihrem Scooter und verletzte sich an der Hand. Die Clowns Harald und Norbert brachten ein bisschen Abwechslung in den besonders für Kinder oft langweiligen Spitalsalltag.(Bild: Seebacher Doris)
Sogar der neun Monate alten Franzi zauberten die Clowns Harald und Norbert ein Lächeln auf die ...
Sogar der neun Monate alten Franzi zauberten die Clowns Harald und Norbert ein Lächeln auf die Lippen.(Bild: Seebacher Doris)

In Absprache mit den Stationsmitarbeitern wird der aktuelle Ablauf besprochen. „Gibt es Kinder, die sich fürchten, wie alt sind die Kinder, oder auf welche Krankheiten muss besonders Rücksicht genommen werden“, erklärt Christine Rodinger von den „Roten Nasen“. Ist das erledigt, kann es auch schon losgehen. Mit lustigen Stofftieren, Musikeinlagen oder schrägen Wortklaubereien werden die Kinder zimmerweise zum Lachen gebracht.

Zitat Icon

Die Roten Nasen sind seit 25 Jahren ein wertvoller Teil unseres Klinikalltags. Sie schenken unseren Patienten und auch unseren Mitarbeitern Momente der Leichtigkeit in oft herausfordernden Zeiten.  

Prof. Dr. Ojan Assadian, MSc, DTMH, ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Wiener Neustadt.

Drei Jahre Ausbildung und künstlerisches Talent
Und die Ausbildung zum Rote Nasen Clown ist durchaus anspruchsvoll. Die dreijährige Schulung setzt auch eine vorhergehende künstlerische Tätigkeit sowie Spielerfahrung voraus. In der Ausbildung selbst lernen die Clowns ihr Handwerk von der Picke auf, aber auch den richtigen Umgang mit Kindern im Alter von 0 bis 18 und auch mit älteren Leuten. Denn in Pflegeheimen sind die Spaßmacher ebenfalls regelmäßig zu Gast.

„Clownerie ist kein Medikament, und doch wirkt sie nachweislich“, lobt auch Martin Kotal, künstlerischer Leiter der Roten Nasen, die perfekte und langjährige Partnerschaft mit dem Universitätsklinikum Wiener Neustadt.

https://www.rotenasen.at/

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Niederösterreich

