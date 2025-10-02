14-Jähriger auf Rad von Pkw erfasst und verletzt

Ein 14-jähriger Fahrradlenker ist am Donnerstagnachmittag im Tiroler Außerfern von einem Pkw erfasst und dabei verletzt worden. Der Jugendliche wurde erst ins Krankenhaus nach Reutte gebracht, musste dann aber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.
Gegen 15 Uhr war am Donnerstag eine 76-jährige Österreicherin auf der Reuttener Straße von Füssen in Deutschland kommend in Richtung Reutte unterwegs. „Im Gemeindegebiet von Pflach fuhr ein 14-Jähriger mit seinem Fahrrad über einen Schutzweg. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radfahrer“, heißt es seitens der Polizei.
Genauer Unfallhergang ist unklar
Dabei zog sich der 14-Jährige erhebliche Verletzungen zu. „Er musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Reutte und anschließend vom Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik nach Innsbruck gebracht werden“, so die Exekutive. Wie es genau zum Unfall kam, wird von der Polizei nun untersucht.
