14-Jähriger auf Rad von Pkw erfasst und verletzt

Genauer Unfallhergang ist unklar

Dabei zog sich der 14-Jährige erhebliche Verletzungen zu. „Er musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Reutte und anschließend vom Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik nach Innsbruck gebracht werden“, so die Exekutive. Wie es genau zum Unfall kam, wird von der Polizei nun untersucht.