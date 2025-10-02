Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mikl-Leitner & Ski-Ass

Nach dem Opernball gab es ein schönes Wiedersehen

Niederösterreich
02.10.2025 17:29
Heuer beim Opernball lud Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Barbara Aigner ...
Heuer beim Opernball lud Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Barbara Aigner in die Kanzlerloge ein.(Bild: Petra Aigner)

Johanna Mikl-Leitner schätzt die Familie Aigner aus Gloggnitz sehr. Wie Petra und Christian Aigner drei von der Geburt an sehbehinderte Kinder und zwei nicht behinderte Geschwister aufzogen, sie zu ganz starken Persönlichkeiten und überaus erfolgreichen Spitzensportlern formten, imponiert Niederösterreichs Landeshauptfrau.

0 Kommentare

Nachdem Johanna Mikl-Leitner die Paraski-Weltmeisterin Barbara Aigner heuer beim Opernball in die Kanzlerloge eingeladen und auch in die Präsidentenloge mitgenommen hatte, traf Niederösterreichs Landeshauptfrau die heuer vom Leistungssport zurückgetretene „Babsi“ an deren Arbeitsplatz im Pflege- und Betreuungszentrum in Gloggnitz.

Johanna Mikl-Leitner hatte auch ein kleines Präsent für Barbara Aigner dabei.
Johanna Mikl-Leitner hatte auch ein kleines Präsent für Barbara Aigner dabei.(Bild: NLK Pfeffer)

„Diese Familie ist eine eigene Nation“
Barbara spielt, singt und bewegt sich dort mit den Menschen. Sie machen Sport und gemeinsame Ausflüge. Babsi ist wegen ihrer fröhlichen Art sehr beliebt. Johanna Mikl-Leitner sagt: „Es ist immer eine große Freude, mit Barbara Aigner ins Gespräch zu kommen und sich von ihrer Lebensfreude mitreißen und inspirieren zu lassen. Sie war nicht nur eine herausragende Spitzensportlerin, sondern ist eine großartige Mitarbeiterin des Pflege- und Betreuungszentrums in Gloggnitz. Ich bedanke mich bei ihr für ihren Dienst an der Gesellschaft und wünsche Barbara auf ihrem weiteren Weg alles Gute.“

Bei den Paralympics in Peking gewannen Veronika Aigner sowie ihre Geschwister Johannes und Barbara gleich neun Medaillen (4 x Gold, 3 x Silber, 2 x Bronze). Die „New York Times“ schrieb damals: „Diese Familie ist eine eigene Nation. In der Medaillenwertung hätten die Aigners Platz acht vor Norwegen geholt.“

Barbara Aigner war sehr erfolgreiche Paraski-Fahrerin.
Barbara Aigner war sehr erfolgreiche Paraski-Fahrerin.(Bild: GEPA)

„Babsi“, die 2021 Weltmeisterin im Riesentorlauf war, erhielt in Folge das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Das trug sie beim Opernball stolz aus. Als sie aus der Präsidentenloge herauskam, tuschelten einige Ballgäste: „Schau, so jung, und schon ein Orden.“

„Schön, dass man nicht vergessen wird“
Aber im Sport gibt es wie im Leben immer Hochs und Tiefs. So verkündete Babsi heuer vor der Paraski-WM in Maribor ihren Rücktritt vom Leistungssport: „Ich bin in hervorragender Form, fühle mich körperlich richtig gut. Aber das hilft alles nichts, wenn der Kopf nicht mehr passt und im Rennen kein Risiko mehr möglich ist.“ In ihrem neuen Leben ist sie richtig glücklich. Über den Besuch der Landeshauptfrau hat sie sich sehr gefreut: „Es ist schön, dass in Niederösterreich ehemalige Sportlerinnen nicht vergessen werden.“

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
259.657 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
232.073 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
200.554 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1361 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1084 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1028 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf