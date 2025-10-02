Nach dem Opernball gab es ein schönes Wiedersehen

„Diese Familie ist eine eigene Nation“

Barbara spielt, singt und bewegt sich dort mit den Menschen. Sie machen Sport und gemeinsame Ausflüge. Babsi ist wegen ihrer fröhlichen Art sehr beliebt. Johanna Mikl-Leitner sagt: „Es ist immer eine große Freude, mit Barbara Aigner ins Gespräch zu kommen und sich von ihrer Lebensfreude mitreißen und inspirieren zu lassen. Sie war nicht nur eine herausragende Spitzensportlerin, sondern ist eine großartige Mitarbeiterin des Pflege- und Betreuungszentrums in Gloggnitz. Ich bedanke mich bei ihr für ihren Dienst an der Gesellschaft und wünsche Barbara auf ihrem weiteren Weg alles Gute.“