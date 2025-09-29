Mädchen (7) wurde auf Schutzweg von Auto erfasst

Schrecklicher Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Landeck in Tirol! Ein siebenjähriges Mädchen wurde mit ihrem Fahrrad auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Die Kleine musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Gegen 16.20 Uhr war die siebenjährige Türkin mit ihrem Fahrrad auf dem Gehsteig der B171 im Gemeindegebiet von Landeck unterwegs. „Bei einem Schutzweg wollte das Kind die Straße überqueren“, heißt es seitens der Polizei. Dabei wurde das Mädchen vom Auto eines 93-Jährigen erfasst, samt Rad eingeklemmt und einige Meter bis zum Stillstand des Pkw mitgerissen.
Straße kurz komplett gesperrt
„Nachdem mehrere Ersthelfer das Kind unter dem Fahrzeug bergen konnten, wurde es nach erfolgter Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus nach Zams gebracht“, so die Exekutive. Die B171 war für rund eine halbe Stunde für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.
