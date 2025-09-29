Mädchen (7) wurde auf Schutzweg von Auto erfasst

Gegen 16.20 Uhr war die siebenjährige Türkin mit ihrem Fahrrad auf dem Gehsteig der B171 im Gemeindegebiet von Landeck unterwegs. „Bei einem Schutzweg wollte das Kind die Straße überqueren“, heißt es seitens der Polizei. Dabei wurde das Mädchen vom Auto eines 93-Jährigen erfasst, samt Rad eingeklemmt und einige Meter bis zum Stillstand des Pkw mitgerissen.