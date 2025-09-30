Zurück den Wurzeln voller natürlicher Heilkraft

Wussten sie, dass der grüne Heilmilchstern noch in der Nachkriegszeit auf den Fensterbrettern fast eines jeden Bauernhofes stand? „Bei Verletzungen oder Verbrennungen hat man einfach eine Scheibe von der aus der Erde herausragenden Wurzel geschnitten. Der schleimige Saft der Zwiebel wurde direkt auf die Wunde gelegt. Das wirkt kühlend und desinfizierend“, erklärt die diplomierte Wildkräuter-Trainerin Eunike Grahofer nur ein Detail ihres 450 Seiten starken Buches, das nicht nur im deutschsprachigen Raum als neues Leitwerk zu dem Thema bezeichnet werden kann.