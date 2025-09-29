Wilde Flucht vor Polizei endete mit Autoüberschlag

Auto auf Mauer, dann gegen Container

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Und dann passierte es: „Aufgrund massiv überhöhter Geschwindigkeit geriet der Pkw-Lenker über den bergseitigen Fahrbahnrand hinaus. Das Auto fuhr folglich auf die dortige Mauer auf, überschlug sich, prallte gegen einen talseitig aufgestellten Container und kam schließlich auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand“, schildern die Ermittler den spektakulären Unfallhergang.