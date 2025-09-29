Spendenbetrügerin kassierte auch noch Sozialhilfe

Nun gab die Polizei bekannt, dass die 33-Jährige außerdem in Verdacht steht, Sozialleistungen in Höhe von rund 23.000 Euro unrechtmäßig bezogen zu haben. Sie soll unter Verwendung teils gefälschter Aufnahmebestätigungen Pflegestipendien des AMS erhalten haben, ohne die Ausbildung je begonnen zu haben. Die Auszahlung von weiteren 14.000 Euro konnte zum Glück noch rechzeitig verhindert werden.