Zwei Jahre später noch immer kein Nachfolge-Arzt

Leere Versprechungen seitens der Politik

Kurz zur Erinnerung: Im Februar 2023 wurde nach dem lauten Ruf, Tirol brauche mehr als nur einen Arzt, der Abtreibungen durchführt, verkündet, dass es zukünftig noch zwei zusätzliche Ärztinnen für diese Aufgabe geben soll. Nach einer langen Diskussion über einen geeigneten Standort, ob auf dem Klinikareal oder nicht, ist dieser Plan schließlich gescheitert, die beiden Ärztinnen zogen ihr Angebot zurück.