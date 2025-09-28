Vorteilswelt
Tränen der Freude

Ein inniges Wiedersehen, das alle Herzen berührte

Niederösterreich
28.09.2025 11:00
Ihre Krankheit und die Distanz waren Gründe, warum sich Regina und Hans-Dieter schon Ewigkeiten ...
Ihre Krankheit und die Distanz waren Gründe, warum sich Regina und Hans-Dieter schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen hatten.

Rührende, unbezahlbare Momente der Freude bescherten die „Rollenden Engel“ einem Geschwisterpaar: Beide krank bzw. bettlägrig, hat der Verein aus Anlass eines Todesfalls dafür gesorgt, dass sich die beiden – sie in OÖ, er in NÖ – seit langem wiedergesehen haben. Es wurde schließlich zu einem berührenden Treffen für die ganze Familie.



Als 50 schwerkranken Kindern der Wunsch erfüllt worden ist, dass sie mit Sportwagen am Red Bull-Ring mitfahren konnten, war das schon eine große Aufgabe für die „Rollenden Engel“. Sie erfüllen kranken und beeinträchtigen Menschen deren Herzenswünsche. Dieses Mal war es jedoch vergleichsweise einfacher, viele Tränen der Freude fließen zu lassen.

Zum Wiedersehens-Treffen versammelte sich die ganze Familie
Da die Heimat von Hans-Dieter Schultze im Pflegeheim Maria Lanzendorf im Bezirk Bruck an der Leitha liegt, konnte man einen Herzenswunsch durch einen Transport erfüllen. Nachdem das Schicksal unerbittlich zugeschlagen hatte und der ebenfalls schwerkranken Schwester Regina Hofer, die in Oberösterreich betreut wird, durch ein tragisches Unglück ihren geliebten Sohn genommen hatte, entstand für die ans Krankenbett beziehungsweise den Rollstuhl angewiesenen Geschwister eine unerträgliche Situation: Die ständige Unsicherheit, ob man sich jemals wiedersieht und für Regina Hofer freilich auch das Gefühl des Alleinseins.

Durch die Bettlägerigkeit von Regina musste die Reise gut geplant sein
Groß war der Wunsch, im Kreise der Familie in Niederösterreich ein Wiedersehen zu organisieren. Nur war da die Distanz der Hemmschuh, um den Bruder, den sie schon lange nicht gesehen hatte, in die Arme schließen zu können.

Rührende Familienzusammenkunft: Regina Hofer ist schwer krank. Als der Sohn der ...
Rührende Familienzusammenkunft: Regina Hofer ist schwer krank. Als der Sohn der Oberösterreicherin starb, organisierten die „Rollenden Engel“ einen Transport zu ihrem ebenfalls kranken Bruder.(Bild: rollendeengel)

Es blieb nur eine Möglichkeit: Regina Hofer musste – mit medizinischer Betreuung – nach Niederösterreich gebracht werden. Und dieser Wunsch sollte durch die „Rollenden Engel“ auch wahr werden.

Die Verwandtschaft in Niederösterreich wartete auf die „Besucherin“
Schon auf der Fahrt nach Maria Lanzendorf war die Stimmung heiter bis angespannt, wie die mitfahrenden Helfer berichten. Dann kam der Moment, als die beiden sich seit Langem wieder in die Arme schließen konnten: Und da flossen viele Tränen der Freude nicht nur bei dem Geschwisterpaar, sondern auch bei der anwesender Verwandtschaft und Pflegern.

„Rollenden Engel“ geben alten, beeinträchtigen Menschen Glücksmomente
Auf den Fall aufmerksam gemacht hat Hofers Tochter Ursula. „Es war für alle wunderschön, bei diesem rührenden Moment dabei zu sein“, so die Helfer. Am späten Nachmittag brachten sie Regina Hofer wieder in ihr Zuhause zurück.

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Niederösterreich

