Ein inniges Wiedersehen, das alle Herzen berührte

Zum Wiedersehens-Treffen versammelte sich die ganze Familie

Da die Heimat von Hans-Dieter Schultze im Pflegeheim Maria Lanzendorf im Bezirk Bruck an der Leitha liegt, konnte man einen Herzenswunsch durch einen Transport erfüllen. Nachdem das Schicksal unerbittlich zugeschlagen hatte und der ebenfalls schwerkranken Schwester Regina Hofer, die in Oberösterreich betreut wird, durch ein tragisches Unglück ihren geliebten Sohn genommen hatte, entstand für die ans Krankenbett beziehungsweise den Rollstuhl angewiesenen Geschwister eine unerträgliche Situation: Die ständige Unsicherheit, ob man sich jemals wiedersieht und für Regina Hofer freilich auch das Gefühl des Alleinseins.