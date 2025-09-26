Die KI könnte bald unsere Arzttermine ausmachen

Was, wenn beim Hausarzt nicht mehr eine Ordinationsassistenz, sondern eine Computerstimme abheben würde? Für Andrea Siebenhofer-Kroitzsch ist das durchaus ein vorstellbares Szenario. Beim zehnten Primärversorgungskongress an der Med Uni Graz standen am Donnerstag und Freitag Themen wie diese im Mittelpunkt. „Wir haben die digitale Transformation aus allen Perspektiven beleuchtet. Das ist eine riesige Chance, aber man muss auch die Gefahren sehen: Die KI wird uns irgendwann intellektuell überbieten, aber wir sollten nie die Verantwortung aus der Hand geben. Die bleibt immer beim Menschen“, sagt die Leiterin des Instituts für Allgemeinmedizin und evidenzbasierte Versorgungsforschung.