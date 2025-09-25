Wohnungsbrand: Seniorin bei Löschversuch verletzt

Der Brand brach gegen 17 Uhr im Wohnzimmer einer Wohnung im ersten Stock des Schwazer Mehrparteienhauses aus. Die 94-jährige Bewohnerin bemerkte die Flammen und versuchte noch, diese selbstständig zu löschen, was ihr aber nicht gelang. Sie flüchtete aus der Wohnung und verließ zusammen mit einer Reinigungskraft (65) das Haus.