Wieder gibt es Drohungen gegen steirische Schulen

Unfassbar! Das neue Schuljahr beginnt so, wie das alte endete: mit feigen Amok- und Bombendrohungen. Wie die „Krone“ aus Schulkreisen erfuhr, gab es seit 8. September bereits mehrere Evakuierungen steirischer Schulklassen, nachdem Anschläge angekündigt worden waren.
Offenbar machen sich manche Jugendliche einen Sport daraus, ihre Mitschüler und Lehrer in Angst und Schrecken zu versetzen. So saßen vor wenigen Tagen nur noch fünf Kinder in einer Klasse – der Großteil blieb aus Angst vor neuen Drohszenarien dem Unterricht fern.
Erst am Sonntag waren – wie berichtet – in Leibnitz eine 14- und eine 15-Jährige festgenommen worden, die auf einer Social-Media-Plattform einen Amoklauf angedroht hatten.
Polizei warnt: Hohe Kosten und Haftstrafen
Die steirische Polizei warnt vor Nachahmungen: Durch die Einsätze – auch von Spezial-Teams – entstünden hohe Kosten, die im Fall einer Ausforschung den Tätern rückverrechnet würden. Außerdem gebe es auch strafrechtliche Folgen und mehrjährige Gefängnisstrafen bei einer Verurteilung.
Mit Besorgnis reagiert man auch in der steirischen Bildungsdirektion auf die neuen Fälle. „Eine Vielzahl an krisenhaften Geschehnissen wie Bombendrohungen werden derzeit an Schülerinnen und Schüler herangetragen. Sie reagieren oft stark verunsichert und stellen das Weltbild und das Urvertrauen infrage“, betont Ulrike Moser, die neue Leiterin der Schulpsychologie.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.