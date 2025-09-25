Schlechter Ruf: Griesplatz wird bald neu gestaltet

Jüngstes Beispiel: Nach Diebstählen und Verwüstungen mussten die öffentlichen Toiletten gesperrt werden. Die Reparatur bringt hohe Kosten. Diesem Bild will die Grazer Stadtregierung nun entgegenwirken – und zwar mit einem Beteiligungsprozess zur Neugestaltung. „Der Griesplatz ist ein Herzstück des Bezirks, und er soll wieder ein Platz werden, an dem sich die Menschen gerne aufhalten. Deshalb ist mir wichtig, dass die Erfahrungen der Menschen vor Ort in die Planung einfließen“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne).