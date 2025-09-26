Tickets für „Lange Nacht der Museen“ gewinnen

Vorteilswelt
26.09.2025 05:00
In den Hauptstädten gibt es wie hier in Wien „Treffpunkt Museum“- Sammelpunkte
In den Hauptstädten gibt es wie hier in Wien „Treffpunkt Museum“- Sammelpunkte(Bild: Hans Leitner)

Sie ist längst ein Fixstarter zum Herbstbeginn: Die „Lange Nacht der Museen“ feiert am 4.10. in ganz Österreich ihr 25-Jahre-Jubiläum und die „Krone“ verlost hierzu 90x2 Tickets. 

0 Kommentare

Als im Jahr 2000 zum ersten Mal Museen ihre Pforten bis in die späten Nachtstunden öffneten, da nahmen rund 115 Kulturstätten an dieser Premiere teil – und sie wurde ein voller Erfolg! Am 25-Jahre-Jubiläum sind es bereits mehr als 650 Museen – nicht nur in Österreich, sondern über die Grenzen hinaus in Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland.

Tolles Kinderprogramm im Ars Electronica Center in Linz.
Tolles Kinderprogramm im Ars Electronica Center in Linz.(Bild: : Ars Electronica/Magdalena Sick-Leitne)

Die „ORF-Lange Nacht der Museen“

Die „ORF-Lange Nacht der Museen“ findet am 4. 10. von 18 bis 24 Uhr statt. Das reguläre Ticket kostet 19 Euro. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Nähere Informationen finden Sie unter langenacht.orf.at

Nur ein einziges Ticket reicht aus, um diese reiche Kulturlandschaft zu erleben. Mit dabei sind natürlich die Klassiker wie das Kunsthistorische Museum, das Belvedere oder das Joanneum in Graz, aber auch kleine(re) feine Highlights. Ob die „Steiermark Schau“ im Schloss Eggenberg, die Juppenwerkstatt Riefensberg oder das Wiener Bestattungsmuseum mit dem berühmten „Sarg-Probeliegen“. Für die „Nachwuchs-Museumsbesucher“ gibt es wieder ein kunterbuntes Kinderprogramm quer durch Österreich.

Ein „Kuss in der Nacht“ im Belvedere ist ein beliebter Klassiker.
Ein „Kuss in der Nacht“ im Belvedere ist ein beliebter Klassiker.(Bild: © Ivory Rose Photography)

Gratis ins Museum 
Die „Krone“ verlost 90 x 2 Tickets für die diesjährige „ORF-Lange Nacht der Museen“. Jetzt im untenstehenden Formular mitmachen und mit etwas Glück am 4. Oktober von 18 bis 24 Uhr die umfangreiche Museumslandschaft Österreichs in der „ORF-Langen Nacht der Museen“ entdecken! Teilnahmeschluss ist der 1. Oktober, 09:00 Uhr. 

Porträt von krone.at
krone.at
