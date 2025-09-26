Tickets für „Lange Nacht der Museen“ gewinnen

Sie ist längst ein Fixstarter zum Herbstbeginn: Die „Lange Nacht der Museen“ feiert am 4.10. in ganz Österreich ihr 25-Jahre-Jubiläum und die „Krone“ verlost hierzu 90x2 Tickets.
Als im Jahr 2000 zum ersten Mal Museen ihre Pforten bis in die späten Nachtstunden öffneten, da nahmen rund 115 Kulturstätten an dieser Premiere teil – und sie wurde ein voller Erfolg! Am 25-Jahre-Jubiläum sind es bereits mehr als 650 Museen – nicht nur in Österreich, sondern über die Grenzen hinaus in Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland.
Die „ORF-Lange Nacht der Museen“ findet am 4. 10. von 18 bis 24 Uhr statt. Das reguläre Ticket kostet 19 Euro. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Nähere Informationen finden Sie unter langenacht.orf.at
Nur ein einziges Ticket reicht aus, um diese reiche Kulturlandschaft zu erleben. Mit dabei sind natürlich die Klassiker wie das Kunsthistorische Museum, das Belvedere oder das Joanneum in Graz, aber auch kleine(re) feine Highlights. Ob die „Steiermark Schau“ im Schloss Eggenberg, die Juppenwerkstatt Riefensberg oder das Wiener Bestattungsmuseum mit dem berühmten „Sarg-Probeliegen“. Für die „Nachwuchs-Museumsbesucher“ gibt es wieder ein kunterbuntes Kinderprogramm quer durch Österreich.
Gratis ins Museum
Die „Krone“ verlost 90 x 2 Tickets für die diesjährige „ORF-Lange Nacht der Museen“. Jetzt im untenstehenden Formular mitmachen und mit etwas Glück am 4. Oktober von 18 bis 24 Uhr die umfangreiche Museumslandschaft Österreichs in der „ORF-Langen Nacht der Museen“ entdecken! Teilnahmeschluss ist der 1. Oktober, 09:00 Uhr.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.