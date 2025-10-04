Ein neues „Pickerl“ für das Wasserkraftwerk

Getaucht wird nur an harmlosen Tagen

Der Energiekonzern nutzt immer Tage, wo gerade keine großen Wassermengen fließen für „Service-Tage“. „Es ist allerdings eben komplizierter als in der Autowerkstatt, weil das Laufrad des Kraftwerks einen Durchmesser von 7,5 Meter hat und vor allem über 20 Meter tief in der Donau liegt. Wegen der Tiefe sind oft mehrere Taucher anwesend, damit sie sich abwechseln können. In der Regel sehen sie bei der Reingung auch gar nichts, und müssen sich af die Sprechverbindung verlassen.