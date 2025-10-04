Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In 28 Meter Tiefe

Ein neues „Pickerl“ für das Wasserkraftwerk

Niederösterreich
04.10.2025 15:00
Tauchen in der Donau: Auch die Turbine eines Wasserkraftwerkes muss kontrolliert werden, damit ...
Tauchen in der Donau: Auch die Turbine eines Wasserkraftwerkes muss kontrolliert werden, damit sie einwandfrei Strom produzieren kann.(Bild: VERBUND)

Ein großes Wasserkraftwerk muss nicht alle Tage zum „Service“, aber wenn, dann ist das nur per Tauchgang in der Donau möglich. Die Wasserkraft in Österreich ist bis auf ein paar kleine Stellen ausgeschöpft. Verbessern kann man künftig nur mehr die „Power“ der Kraftwerke. 

0 Kommentare

Kaum war die herbstliche Morgensonne über der Donau beim Kraftwerk Greifenstein aufgegangen, verschwindet jemand im Tauchanzug langsam unter der Wasseroberfläche. Es ist der erste Tauchgang des Tages – 28 Meter hinunter in der Donau, wo täglich Energie durch Wassermengen entsteht. Unten wartet eine 25-Tonnen-Turbine darauf, millimetergenau auf den Untergrund gesetzt zu werden.

Unterwasser-Staubwolken
An der Oberfläche hält Einsatzleiterin Regina Karrer, Österreichs einzige Industrie-Taucherin, über Funk die Verbindung. „Alles gut, Sicht ist überraschend klar“, tönt es an an diesem Tag von Taucher Thomas Vondal aus Obersiebenbrunn hoch, erzählt VERBUND-Sprecher Florian Seidl, der für die „Krone“ vor Ort Eindrücke sammelte.  Bis die Helmkamera plötzlich nur noch eine dichte Staubwolke zeigte. Das ist der Moment, wo das Kraftwerk gereinigt wird.  Für Taucher Thomas Vondal Routine – er „putzt“ sich den Weg frei. Die Donau zeigte sich diesmal aber gnädig: Keine größeren Ablagerungen, keine bösen Überraschungen.

Getaucht wird nur an harmlosen Tagen
Der Energiekonzern nutzt immer Tage, wo gerade keine großen Wassermengen fließen für „Service-Tage“. „Es ist allerdings eben komplizierter als in der Autowerkstatt, weil das Laufrad des Kraftwerks einen Durchmesser von 7,5 Meter hat und vor allem über 20 Meter tief in der Donau liegt. Wegen der Tiefe sind oft mehrere Taucher anwesend, damit sie sich abwechseln können. In der Regel sehen sie bei der Reingung auch gar nichts, und müssen sich af die Sprechverbindung verlassen. 

500 Tausend Liter Wasser
 Wasserkraftwerke gibt es in Österreich schon lange. Manche Anlagen – wie jene in Arnstein in der Steiermark sind bereits an die 100 Jahre alt. An guten Tagen fließt eine Menge von500 Tausend Liter Wasser durch die Turbine in Greifenstein. Verbund sieht bei der  Wasserkraft in Österreich noch ordentlich Luft nach oben, zumindest was die Modernisierung betrifft. Denn Platz gibt es in unseren Gewässern nur mehr für kleine Wasserkraftwerke. Und selbst für diese müsse man oft lange – bis zu 10 Jahre! – warten, was Zulassungen betrifft.

Zitat Icon

2024 war eine Ausnahme: Österreich konnte sogar Strom exportieren. Heuer hat es zu wenig geregnet. 

VERBUND Sprecher Florian Seidl

Die Zeit für die Instandhaltung der erneuerbaren Energien fließt förmlich  dahin. In diesem Jahr brachten die Wassermengen kaum Schub – „derzeit liegt dier Erzeugung bei 20 Prozent unter dem Jahresdurchschnitt“, sagt Florian Seidl. Der Grund dafür war der fehlende Schnee im Winter, der dann im Frühjahr für gewöhnlich in großen Mengen in die Flüsse fließt. 

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
201.000 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Sport-Mix
Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen
200.907 mal gelesen
Nach der Hochzeit und erfolgreicher Para-Schwimm-WM in Singapur geht es für Andreas Ernhofer und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
184.638 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1127 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
865 mal kommentiert
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
859 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf