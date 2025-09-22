„Habe nie aufgehört, an WM-Titel zu glauben“

Teuflische Mistral

„Ich habe trotz des Nervenkitzels nie aufgehört, an den Titel zu glauben. Wir haben dort noch nie gewinnen können, aber jeder bekommt Probleme. Die 1,8 km lange Mistral-Gerade, wo man mit bis zu 350 km/h unterwegs ist, ist Material mordend. Genau da kann immer was passieren“, so der YART-Teamchef nach der Heimreise in die Steiermark. „Wir haben schon viele WM-Titel im letzten Moment verloren, der ist eine Erlösung!“