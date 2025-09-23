Mit Tirols Bergen deutsche Fachkräfte anlocken

Unter jungen Deutschen 82 Prozent alpinaffin

Demnach sind 82 Prozent der 18- bis 35-jährigen potenziellen Arbeitnehmer aus Deutschland outdoor- und alpinaffin, und acht von zehn Personen können sich prinzipiell vorstellen, für einen Job umzuziehen. 45 Prozent dieser Personen weisen vor allem ein Umzugspotenzial in den österreichischen Alpenraum auf. Laut Wirtschafts-Landesrat Mario Gerber (ÖVP) ergeben sich dadurch klare Chancen für Tirol: „Für viele Fachkräfte ist heute nicht mehr nur der Job entscheidend, sondern auch das Lebensumfeld. Tirols einzigartige Kombination aus beruflichen Perspektiven und hoher Lebensqualität bietet Unternehmen die Chance, sich im Wettbewerb um Talente klar zu positionieren und neue Mitarbeitende für unsere Region zu begeistern.“