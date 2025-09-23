Vorteilswelt
HR-Forum in Innsbruck

Mit Tirols Bergen deutsche Fachkräfte anlocken

Tirol
23.09.2025 17:00
Zum zweiten Mal ging in Innsbruck das „People & Culture – HR-Forum Tirol“ über die Bühne. Mehr ...
Zum zweiten Mal ging in Innsbruck das „People & Culture – HR-Forum Tirol“ über die Bühne. Mehr als 200 Personen folgten der Einladung und diskutierten mehrere Themen.(Bild: Standortagentur Tirol)

Zum zweiten Mal ging in der Wirtschaftskammer in Innsbruck das „People & Culture – HR-Forum Tirol“ über die Bühne. Dazu fanden sich mehr als 200 Personalverantwortliche, Führungskräfte und Interessierte aus Tirol und anderen Regionen ein. 

Im Zentrum der von der Lebensraum Tirol Gruppe organisierten Veranstaltung stand der Austausch über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Lösungsansätze in der modernen Arbeitswelt. Employer Branding, Leadership, Chancengleichheit, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz waren einige der Schlagworte des Abends. Spannend waren auch aktuelle Studien zur Relevanz von Standortfaktoren, die präsentiert wurden.

Zitat Icon

Für viele Fachkräfte ist heute nicht mehr nur der Job entscheidend, sondern auch das Lebensumfeld.

Mario Gerber

Bild: Birbaumer Christof

Unter jungen Deutschen 82 Prozent alpinaffin
Demnach sind 82 Prozent der 18- bis 35-jährigen potenziellen Arbeitnehmer aus Deutschland outdoor- und alpinaffin, und acht von zehn Personen können sich prinzipiell vorstellen, für einen Job umzuziehen. 45 Prozent dieser Personen weisen vor allem ein Umzugspotenzial in den österreichischen Alpenraum auf. Laut Wirtschafts-Landesrat Mario Gerber (ÖVP) ergeben sich dadurch klare Chancen für Tirol: „Für viele Fachkräfte ist heute nicht mehr nur der Job entscheidend, sondern auch das Lebensumfeld. Tirols einzigartige Kombination aus beruflichen Perspektiven und hoher Lebensqualität bietet Unternehmen die Chance, sich im Wettbewerb um Talente klar zu positionieren und neue Mitarbeitende für unsere Region zu begeistern.“

Zitat Icon

Es ist vor allem wichtig, die Mitarbeitenden entlang des kompletten Employee Lifecycles – also von Recruiting bis zum Exit – zu begleiten.

Andreas Hermann

Mit kurzen Wegen zwischen Büro und Natur punkten
Wie man Arbeitnehmer langfristig an das Unternehmen binden kann, erklärte Andreas Hermann, Arbeitspsychologe und Geschäftsführer der Firma Business Beat: „Es ist vor allem wichtig, die Mitarbeitenden entlang des kompletten Employee Lifecycles – also von Recruiting bis zum Exit – zu begleiten. Feedbackprozesse fungieren dabei als wichtiger Kompass für Employer Branding und Mitarbeitendenbindung. In Tirol punkten zum Beispiel die kurzen Wege zwischen Büro und Natur sowie die hohe Lebensqualität als echter Wettbewerbsvorteil.“

„Ein wichtiger Motor für die Weiterentwicklung Tirols“
Das Fazit zu dem zweiten „People & Culture – HR-Forum Tirol“ seitens Marcus Hofer, dem Geschäftsführer der Standortagentur: „Es ist ein wichtiger Motor für die Weiterentwicklung unserer Arbeitswelt in Tirol, weil hier innovative Ideen, praktische Lösungen und wertvolle Netzwerke entstehen, die unsere Unternehmen und Mitarbeitenden nachhaltig stärken. Die Verbindung von Employer Branding mit der alpinen Lebensqualität macht Tirol besonders attraktiv für Fachkräfte aus dem In- und Ausland.“

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
