Tennis-Challenger: Pichler rettet Österreichs Ehre

Und sie bekommen beim Pro-Am-Turnier (ab 10) auch eine echte österreichische Legende am Ball zu sehen! Denn kein Geringerer als Fußball-Rekordler Toni Polster will in Bad Waltersdorf beweisen, dass er nicht nur mit Fuß und Kopf ein unfassbares Gefühl, sondern auch ein feines Händchen für das Racket hat. Ebenso am Start werden ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer, Ex-Daviscupper Alex Peya oder die in der Qualifikation ausgeschiedenen Steirer Alex Huszar und Syl Gaxherri sein.