Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Promis kommen

Tennis-Challenger: Pichler rettet Österreichs Ehre

Steiermark
19.09.2025 18:40
David Pichler steht im Doppel-Endspiel in Bad Waltersdorf.
David Pichler steht im Doppel-Endspiel in Bad Waltersdorf.(Bild: GEPA)

Die LAYJET OPEN im oststeirischen Bad Waltersdorf gehen in die entscheidende Phase. Während im Einzel der Turniersieg nicht an ein heimisches Ass gehen wird, hält ein rot-weiß-roter Vertreter die Fahne im Doppel weit hoch. Am Samstag schlagen zudem auch legendäre Promis auf.

0 Kommentare

Beim Tennis-Challenger in Bad Waltersdorf mussten die Österreicher im Einzelbewerb ja frühzeitig die Segel streichen, sind an diesem Wochenende bei den Finalspielen der LAYJET OPEN im Einzel nur Zaungast. Doch an Action wird es den steirischen Fans heute am Halbfinal-Tag im Sportaktivpark trotzdem sicherlich nicht mangeln.

Birgit und Toni Polster mit STTV-Präsidentin Barbara Muhr und Rainer Dunst von Sponsor LAYJET.
Birgit und Toni Polster mit STTV-Präsidentin Barbara Muhr und Rainer Dunst von Sponsor LAYJET.(Bild: GEPA)

Und sie bekommen beim Pro-Am-Turnier (ab 10) auch eine echte österreichische Legende am Ball zu sehen! Denn kein Geringerer als Fußball-Rekordler Toni Polster will in Bad Waltersdorf beweisen, dass er nicht nur mit Fuß und Kopf ein unfassbares Gefühl, sondern auch ein feines Händchen für das Racket hat. Ebenso am Start werden ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer, Ex-Daviscupper Alex Peya oder die in der Qualifikation ausgeschiedenen Steirer Alex Huszar und Syl Gaxherri sein.

Krönung möglich
Auch Steiermarks Verbandspräsidentin Barbara Muhr lässt sich den Spaß nicht entgehen. Und sie zieht bereits vor Ende des ATP-125-Challengers positiv Bilanz: „Im dritten Jahr haben die Veranstalter alle Lektionen gelernt – es ist sicher das attraktivste und bestorganisierte Turnier in Bad Waltersdorf.“

Nino Serdarusic und David Pichler (re.).
Nino Serdarusic und David Pichler (re.).(Bild: GEPA)

Weiteres Programm

Samstag, 20.09.:

Finale, Doppel, Beginn 10.00 Uhr, Center Court:

David Pichler (Aut)/Nino Serdarusic (Kro) vs Jiri Barnat/Filip Duda (Tch)

1. Semifinale, Einzel, Beginn nicht vor 12.00 Uhr, Center Court:

Jan Choinski (Gbr) vs Zdenek Kolar (Tch/Q)

2. Semifinale, Einzel,Beginn nicht vor 14.30 Uhr, Center Court:

Roberto Carballés Baena (Esp/3) vs Vit Kopriva (Tch/2)

Sonntag, 21.09., Beginn 14.30 Uhr: Finale Einzel

Und gleichzeitig könnte es auch eine rot-weiß-rote Krönung geben: Denn mit dem Burgenländer David Pichler steht ein Österreicher im heutigen Doppel-Finale! Nach einem 6:4, 7:6 gegen das serbische Brüderpaar Ivan und Matej Sabanov erreichte Pichler mit dem Kroaten Nino Serdarusic das Endspiel, das heute ab 10 Uhr auf dem Center Court steigt. Tickets für den Showdown – und das Einzel-Finale am Sonntag – gibt es auf oeticket.com

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
243.943 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
154.724 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Freizeit
6500 Euro Schulden nach Hubschrauber-Bergung
128.019 mal gelesen
Ohne entsprechende Versicherung kann es teuer werden, wenn der Hubschrauber zu einem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1247 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Russische Kampfjets dringen in EU-Luftraum ein
1163 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1034 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf