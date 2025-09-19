Tennis-Challenger: Pichler rettet Österreichs Ehre

Die LAYJET OPEN im oststeirischen Bad Waltersdorf gehen in die entscheidende Phase. Während im Einzel der Turniersieg nicht an ein heimisches Ass gehen wird, hält ein rot-weiß-roter Vertreter die Fahne im Doppel weit hoch. Am Samstag schlagen zudem auch legendäre Promis auf.
Beim Tennis-Challenger in Bad Waltersdorf mussten die Österreicher im Einzelbewerb ja frühzeitig die Segel streichen, sind an diesem Wochenende bei den Finalspielen der LAYJET OPEN im Einzel nur Zaungast. Doch an Action wird es den steirischen Fans heute am Halbfinal-Tag im Sportaktivpark trotzdem sicherlich nicht mangeln.
Und sie bekommen beim Pro-Am-Turnier (ab 10) auch eine echte österreichische Legende am Ball zu sehen! Denn kein Geringerer als Fußball-Rekordler Toni Polster will in Bad Waltersdorf beweisen, dass er nicht nur mit Fuß und Kopf ein unfassbares Gefühl, sondern auch ein feines Händchen für das Racket hat. Ebenso am Start werden ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer, Ex-Daviscupper Alex Peya oder die in der Qualifikation ausgeschiedenen Steirer Alex Huszar und Syl Gaxherri sein.
Krönung möglich
Auch Steiermarks Verbandspräsidentin Barbara Muhr lässt sich den Spaß nicht entgehen. Und sie zieht bereits vor Ende des ATP-125-Challengers positiv Bilanz: „Im dritten Jahr haben die Veranstalter alle Lektionen gelernt – es ist sicher das attraktivste und bestorganisierte Turnier in Bad Waltersdorf.“
Samstag, 20.09.:
Finale, Doppel, Beginn 10.00 Uhr, Center Court:
David Pichler (Aut)/Nino Serdarusic (Kro) vs Jiri Barnat/Filip Duda (Tch)
1. Semifinale, Einzel, Beginn nicht vor 12.00 Uhr, Center Court:
Jan Choinski (Gbr) vs Zdenek Kolar (Tch/Q)
2. Semifinale, Einzel,Beginn nicht vor 14.30 Uhr, Center Court:
Roberto Carballés Baena (Esp/3) vs Vit Kopriva (Tch/2)
Sonntag, 21.09., Beginn 14.30 Uhr: Finale Einzel
Und gleichzeitig könnte es auch eine rot-weiß-rote Krönung geben: Denn mit dem Burgenländer David Pichler steht ein Österreicher im heutigen Doppel-Finale! Nach einem 6:4, 7:6 gegen das serbische Brüderpaar Ivan und Matej Sabanov erreichte Pichler mit dem Kroaten Nino Serdarusic das Endspiel, das heute ab 10 Uhr auf dem Center Court steigt. Tickets für den Showdown – und das Einzel-Finale am Sonntag – gibt es auf oeticket.com
