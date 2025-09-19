Handfester Streit und Drohung nach Überholmanöver

Der bedrohte Slowene bekam es mit der Angst zu tun und fuhr davon. Kurz danach blieb er stehen und stieg aus, um den Schaden an seinem Wagen zu begutachten. Der 76-Jährige kam erneut des Weges und hielt laut Aussagen des 29-Jährigen direkt auf diesen zu. Durch einen Sprung zur Seite konnte er verhindern, vom Auto erfasst zu werden.