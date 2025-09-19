Mit Trick 2 Millionen von Tiroler Bank abgezwackt

Anfang des Jahres fehlten auf einem Geschäftskonto einer unlängst in Innsbruck gegründeten Subfirma plötzlich mehr als zwei Millionen Euro. Möglich war der Großbetrug durch die Befugnis, Gelder von anderen Konten einfach einzuziehen. Der marokkanische Geschäftsführer machte sich offenbar mit dem ganzen Geld aus dem Staub. Sein syrischer Chef beteuerte vor Gericht seine Unschuld, muss nun aber hinter Gitter.