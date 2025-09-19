Corona und Influenza: Impf-Aktion in Startlöchern

Bereits jetzt müssen viele Steirer mit Fieber, Husten, Schnupfen und Halsweh das Bett hüten. Das macht sich auch in den Abwasserwerten bemerkbar. Ein kleiner Pieks kann schützen!
Die Tage werden kürzer und kälter, da und dort schnupfen, hüsteln und fiebern die Menschen bereits vor sich hin und müssen auch unfreiwillig das Bett hüten. Die Grippe- und Corona-Saison ist somit eingeläutet! Auch Eva Winter, Leiterin des Gesundheitsamts der Stadt Graz, bestätigt: „Ein Grundrauschen von Corona ist schon da, das zeigen auch die Abwasserwerte.“
„Corona hat sich tief in den Köpfen verankert“
Aber auch die echte Grippe wird nicht lange auf sich warten lassen. Laut Winter haben die Behörden aber bestens vorgesorgt: „Ab 6. Oktober startet die Impf-Aktion, es ist genug Stoff für alle Altersklassen vorhanden.“ Anmelden kann man sich online oder telefonisch, aber auch einfach hinkommen und sich spontan impfen lassen ist laut der Medizinerin kein Problem. Den Impfstoff schätzt sie als gut verträglich ein.
Ein Grundrauschen von Corona ist da, das zeigen auch die Abwasserwerte. Das Virus hat sich tief verankert, die Menschen lassen sich immer noch testen.
Eva Winter, Leiterin Gesundheitsamt Graz
Was die Corona-Impfung betrifft, gilt im Wesentlichen dasselbe. Auch hier startet die Impf-Aktion mit 6. Oktober: „Der Impfstoff wird zudem laufend nachgebessert, da sich die Viren schnell entwickeln.“ Außerdem merke man laut der Expertin, dass sich das Virus tief in den Köpfen der Menschen verankert habe, denn weiterhin werde getestet, obwohl schon lange keine Meldepflicht besteht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.