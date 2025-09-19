Corona und Influenza: Impf-Aktion in Startlöchern

„Corona hat sich tief in den Köpfen verankert“

Aber auch die echte Grippe wird nicht lange auf sich warten lassen. Laut Winter haben die Behörden aber bestens vorgesorgt: „Ab 6. Oktober startet die Impf-Aktion, es ist genug Stoff für alle Altersklassen vorhanden.“ Anmelden kann man sich online oder telefonisch, aber auch einfach hinkommen und sich spontan impfen lassen ist laut der Medizinerin kein Problem. Den Impfstoff schätzt sie als gut verträglich ein.