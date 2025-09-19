Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Viele Steirer krank

Corona und Influenza: Impf-Aktion in Startlöchern

Steiermark
19.09.2025 08:00
Ein kleiner Pieks kann schweren Erkrankungen vorbeugen.
Ein kleiner Pieks kann schweren Erkrankungen vorbeugen.(Bild: P. Huber)

Bereits jetzt müssen viele Steirer mit Fieber, Husten, Schnupfen und Halsweh das Bett hüten. Das macht sich auch in den Abwasserwerten bemerkbar. Ein kleiner Pieks kann schützen!

0 Kommentare

Die Tage werden kürzer und kälter, da und dort schnupfen, hüsteln und fiebern die Menschen bereits vor sich hin und müssen auch unfreiwillig das Bett hüten. Die Grippe- und Corona-Saison ist somit eingeläutet! Auch Eva Winter, Leiterin des Gesundheitsamts der Stadt Graz, bestätigt: „Ein Grundrauschen von Corona ist schon da, das zeigen auch die Abwasserwerte.“

„Corona hat sich tief in den Köpfen verankert“
Aber auch die echte Grippe wird nicht lange auf sich warten lassen. Laut Winter haben die Behörden aber bestens vorgesorgt: „Ab 6. Oktober startet die Impf-Aktion, es ist genug Stoff für alle Altersklassen vorhanden.“ Anmelden kann man sich online oder telefonisch, aber auch einfach hinkommen und sich spontan impfen lassen ist laut der Medizinerin kein Problem. Den Impfstoff schätzt sie als gut verträglich ein.

Zitat Icon

Ein Grundrauschen von Corona ist da, das zeigen auch die Abwasserwerte. Das Virus hat sich tief verankert, die Menschen lassen sich immer noch testen.

Eva Winter, Leiterin Gesundheitsamt Graz

Was die Corona-Impfung betrifft, gilt im Wesentlichen dasselbe. Auch hier startet die Impf-Aktion mit 6. Oktober: „Der Impfstoff wird zudem laufend nachgebessert, da sich die Viren schnell entwickeln.“ Außerdem merke man laut der Expertin, dass sich das Virus tief in den Köpfen der Menschen verankert habe, denn weiterhin werde getestet, obwohl schon lange keine Meldepflicht besteht.

Porträt von Monika König-Krisper
Monika König-Krisper
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.199 mal gelesen
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
136.913 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
127.751 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1607 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1242 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1030 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf