Die Ausbeutung der Alpen ist unvermeidbar

Wie schnell würden Après-Ski-Fans und Wintersportler die Alpen wohl verhökern? Fiston Mwanza Mujilas Stück „Après les Alpes“ war am Mittwochabend erstmals im Forum Stadtpark in Graz zu sehen.
Was, wenn in den Alpen ein Bodenschatz schlummerte? 2023 wurde die Auftragsarbeit am Volkstheater Wien gemeinsam mit Elfriede Jelineks „In den Alpen“ uraufgeführt, in Victoria Fux’ Bearbeitung und Inszenierung ist „Après les Alpes“ von Fiston Mwanza Mujila nun erstmals als performative Lesung im Forum Stadtpark in Graz zu sehen.
Den dankbarsten, weil lustigsten Part hat Tim Habe als „Wanderer“ – ein ultra-maskuliner Archetyp des gemeinen österreichischen Outdoorsportlers, dessen Urururgroßeltern auch schon Skilehrer waren. So wie der Gastronom (Martin Brachvogel) und die Aktivistin (Nadja Brachvogel) lässt auch er sich von der eiskalten Professorin (Vera Hagemann) und deren Sohn Boris (Robert Finster) einkaufen – der Kuchen, von dem jeder ein Stück bekommt, schmeckt einfach zu gut.
Alpenbewohner und ihre Obsessionen
„Après les Alpes“ nimmt auf die Ausbeutung der Erde in Europa und im globalen Süden genauso Bezug wie auf die Obsession der Alpenbewohner mit Après-Ski – und Mwanza Mujila beweist sich einmal mehr als scharfer Beobachter.
Für den zweiten Termin am Samstag, 20. 9. um 20.30 Uhr, gibt es nur Restkarten.
Kommentare
