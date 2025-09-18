Die Ausbeutung der Alpen ist unvermeidbar

Den dankbarsten, weil lustigsten Part hat Tim Habe als „Wanderer“ – ein ultra-maskuliner Archetyp des gemeinen österreichischen Outdoorsportlers, dessen Urururgroßeltern auch schon Skilehrer waren. So wie der Gastronom (Martin Brachvogel) und die Aktivistin (Nadja Brachvogel) lässt auch er sich von der eiskalten Professorin (Vera Hagemann) und deren Sohn Boris (Robert Finster) einkaufen – der Kuchen, von dem jeder ein Stück bekommt, schmeckt einfach zu gut.