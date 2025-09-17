Land NÖ: „Sparen ohne Rasenmäher“

„Die Landsleute sind zufrieden“

In Summe sehen sich die Koalitionspartner nach rund der Hälfte der Legislaturperiode auf einem guten Weg: Gemeinsam habe man 200 Punkte vereinbart, die nun konsequent umgesetzt werden. ÖVP-Landeschefin Johanna Mikl-Leitner: „Wir sind auf dem richtigen Weg. Zwei Drittel der Bürger sind mit der Landesregierung zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Die Basis, um Ideen für unser Land umsetzen zu können, ist eine verantwortungsvolle Budgetpolitik.“