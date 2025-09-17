„Es ist so traurig, sich allein zu freuen“

Mit neun Eigenproduktionen und mehr als 15.000 Zuschauern verlief die vergangene Saison im Stadttheater Mödling durchaus erfolgreich. Und auch in der neuen Spielzeit soll mit Schmankerln und Highlights daran angeknüpft werden. Los geht es am 8. Oktober mit der Premiere von Edward Albees „Wer hat Angst vor Virgina Wolf?“ in der Inszenierung von Rüdiger Hentzschel. „Adel verpflichtet“ lautet ab 8. November mit einer Österreichischen Erstaufführung das Motto, bevor ab 6. Dezember Intendant Bruno Max die Komödie „Extrablatt! Extrablatt!“ auf die Bühne zaubert. Dabei sind nur schlechte Nachrichten gute Nachrichten.