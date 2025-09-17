Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Motto in Mödling:

„Es ist so traurig, sich allein zu freuen“

Niederösterreich
17.09.2025 15:00
Intendant Bruno Max (mit Christina Saginth) lud zur Programmpräsentation ins Stadttheater ...
Intendant Bruno Max (mit Christina Saginth) lud zur Programmpräsentation ins Stadttheater Mödling.(Bild: Reinhard Judt)

Das Stadttheater Mödling und Intendant Bruno Max hoffen auf eine erfolgreiche Spielzeit mit Erstaufführungen und Klassikern. Los geht es am 8. Oktober. 

0 Kommentare

Mit neun Eigenproduktionen und mehr als 15.000 Zuschauern verlief die vergangene Saison im Stadttheater Mödling durchaus erfolgreich. Und auch in der neuen Spielzeit soll mit Schmankerln und Highlights daran angeknüpft werden. Los geht es am 8. Oktober mit der Premiere von Edward Albees „Wer hat Angst vor Virgina Wolf?“ in der Inszenierung von Rüdiger Hentzschel. „Adel verpflichtet“ lautet ab 8. November mit einer Österreichischen Erstaufführung das Motto, bevor ab 6. Dezember Intendant Bruno Max die Komödie „Extrablatt! Extrablatt!“ auf die Bühne zaubert. Dabei sind nur schlechte Nachrichten gute Nachrichten.

Lesen Sie auch:
Krone Plus Logo
Theater im Bunker
Die horriblen Spuren der Habsburger
13.08.2025

Lügen, Heuchelei und verlogene Moral
Mit Tennessee Williams’ Klassiker „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ dreht sich gleich zu Beginn des Jahres im Südstaaten-„Epos“ rund um eine reiche amerikanische Farmer-Familie alles um Heuchelei, Lügen und verlogene Moral – zu sehen ab 10. Jänner. Am Valentinstag (14. Februar) feiert Bertolt Brechts „Im Dickicht der Städte“ unter der Regie von Bruno Max Premiere. Und im Frühjahr stehen die Österreichischen Erstaufführungen „Love Love Love“, „2:22 – Eine Geistergeschichte“ sowie „Der Bockerer“ und „Hexenjagd“ auf dem Programm.

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
232.902 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
130.366 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
118.477 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2960 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1829 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Außenpolitik
Drohnenalarm über Polen: Objekt „neutralisiert“
1053 mal kommentiert
Polnische Soldaten mussten erneut eingreifen. (Symbolbild)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf