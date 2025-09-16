Paragleiter stürzte mit Gast – schwer verletzt

Zu dem Unfall kam es bei der Bergstation Hartkaiser im Gemeindegebiet von Ellmau (Tiroler Bezirk Kufstein), von wo der 66-jährige Paragleiter und sein Gast gegen 13 Uhr im Tandem aufbrechen wollten. Doch laut Polizei stürzte der Pilot beim Startvorgang und zog sich dabei eine schwere Verletzung am Unterschenkel zu.