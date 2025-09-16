Paragleiter stürzte mit Gast – schwer verletzt

Engpass in der Steiermark: Blutspender gesucht!
Bei einem Paragleiter-Unfall am Wilden Kaiser in Tirol wurde am Montag ein 66-jähriger Einheimischer schwer verletzt. Der Pilot war beim Startvorgang mit einem Gast gestürzt.
Zu dem Unfall kam es bei der Bergstation Hartkaiser im Gemeindegebiet von Ellmau (Tiroler Bezirk Kufstein), von wo der 66-jährige Paragleiter und sein Gast gegen 13 Uhr im Tandem aufbrechen wollten. Doch laut Polizei stürzte der Pilot beim Startvorgang und zog sich dabei eine schwere Verletzung am Unterschenkel zu.
Der Verletzte musste vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen werden. Sein Begleiter blieb unverletzt.
