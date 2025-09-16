Engpass in der Steiermark: Blutspender gesucht!

Auch Stammzellenspender gesucht

Übrigens: Auch Stammzellenspender werden aktuell dringend gesucht. In Österreich sind jährlich etwa 300 Menschen mit Blutkrebs auf Stammzellentransplantationen angewiesen, doch für knapp zehn Prozent von ihnen kann kein geeigneter Spender gefunden werden. Deshalb ruft der Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ rund um den Internationalen Stammzellenspendertag am 20. September dazu auf, sich als Spender typisieren zu lassen. Das kann man ganz einfach über ein Wangenabstrich-Set, das per Post nach Hause kommt.



Alle Infos dazu finden Sie unter: www.gebenfuerleben.at.