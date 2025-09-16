Vorteilswelt
Nach der Urlaubszeit

Engpass in der Steiermark: Blutspender gesucht!

Steiermark
16.09.2025 12:00
Das Rote Kreuz ist täglich mit bis zu vier Abnahmeteams in der Steiermark im Einsatz.
Das Rote Kreuz ist täglich mit bis zu vier Abnahmeteams in der Steiermark im Einsatz.(Bild: Rotes Kreuz/Kundigraber)

Die Urlaubszeit und der Schulbeginn ließen die Blutkonservenbestände in der Steiermark schrumpfen – so weit, dass das Rote Kreuz jetzt dringend um Unterstützung bittet. Und auch Stammzellen-Spender werden aktuell gesucht.

0 Kommentare

Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutspende benötigt, aber nur knapp mehr als drei Prozent der Bevölkerung gehen überhaupt Blutspenden. Wenn dann noch Urlaubszeit ist und auch der Schulbeginn die Menschen ablenkt, dann kommt es zu gefährlichen Engpässen – wie aktuell in der Steiermark. „Die Konservenbestände sind so weit geschrumpft, dass wir die Steirerinnen und Steirer eindringlich um ihre Unterstützung bitten müssen“, sagt Christian Steinscherer, Leiter des Blutspendedienstes in der Steiermark.

Also müssen wir jetzt alle die Ärmel hochkrempeln und Blut spenden für all jene, die darauf angewiesen sind: „Jede gesunde Steirerin und jeder gesunde Steirer zwischen 18 und 70 Jahren kann grundsätzlich Blut spenden“, sagt Steinscherer. Eine Blutspende dauert von der Anmeldung bis zur (gratis) Jause danach im Schnitt 30 Minuten – und bringt für den Blutspender nicht nur das Wissen, etwas Gutes getan zu haben. „Jede Blutspende ist immer auch ein kleiner Gesundheitscheck“, erklärt Steinscherer. Immerhin werden mit dem gespendeten Blut rund 20 Tests – darunter etwa auf Hepatitis und andere Infektionskrankheiten – gemacht.

Möglichkeiten Blut zu spenden gibt es in der Steiermark übrigens genug: Das Rote Kreuz ist täglich mit bis zu vier Abnahmeteams im Einsatz – die Termine finden Sie online unter www.blut.at.

Auch Stammzellenspender gesucht
Übrigens: Auch Stammzellenspender werden aktuell dringend gesucht. In Österreich sind jährlich etwa 300 Menschen mit Blutkrebs auf Stammzellentransplantationen angewiesen, doch für knapp zehn Prozent von ihnen kann kein geeigneter Spender gefunden werden. Deshalb ruft der Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ rund um den Internationalen Stammzellenspendertag am 20. September dazu auf, sich als Spender typisieren zu lassen. Das kann man ganz einfach über ein Wangenabstrich-Set, das per Post nach Hause kommt. 

Alle Infos dazu finden Sie unter: www.gebenfuerleben.at.

Porträt von Christoph Hartner
Christoph Hartner
Steiermark

