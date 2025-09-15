Heukran stieß Bäuerin von Tenne: 78-Jährige starb

Unter äußerst unglücklichen Umständen kam am Montag eine Bäuerin (78) in Vals im Bezirk Innsbruck-Land ums Leben: Ein Heukran rammte die Frau, dadurch stürzte sie ab ...
Am Montag gegen 13.40 Uhr führten die 78-jährige Einheimische und ihr 82-jähriger Mann Heuarbeiten in der „Tenne“ (1. Stock) des Bauernhauses in Vals durch. Während der Bauer mit dem Heukran Stroh ins Obergeschoß beförderte, stand die Bäuerin dahinter, um die Heuballen aufzuschneiden und einzulagern.
Kran bewegte sich ruckartig
Dabei fuhr der Kran plötzlich ruckartig zurück und stieß die dahinterstehende Bäuerin aus der „Tenne“. Sie stürzte in weiterer Folge etwa vier Meter auf die darunterliegende Einfahrt. Die anwesende Schwiegertochter sowie Gäste des Hauses begannen sofort mit der Reanimation und setzten die Rettungskette in Gang.
Der alarmierte Notarzt des Notarzthubschraubers Christophorus 4 brach die Reanimation schlussendlich erfolglos ab.
