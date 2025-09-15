Heukran stieß Bäuerin von Tenne: 78-Jährige starb

Kran bewegte sich ruckartig

Dabei fuhr der Kran plötzlich ruckartig zurück und stieß die dahinterstehende Bäuerin aus der „Tenne“. Sie stürzte in weiterer Folge etwa vier Meter auf die darunterliegende Einfahrt. Die anwesende Schwiegertochter sowie Gäste des Hauses begannen sofort mit der Reanimation und setzten die Rettungskette in Gang.