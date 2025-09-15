Top-Konditor ruft zur steirischen Chips-Revolution

Spitzenkonditor Erich Handl wagt sich auf fremdes Terrain und bringt mit den Crafties eine gesündere und vor allem weiß-grüne Knabber-Alternative auf den Markt. Ziele sind durchaus ambitioniert.
Mit der Steiermark-Torte hat er ja einst der Grünen Mark eine süß schmeckende Identität gegeben – jetzt startet Spitzenkonditor Erich Handl wieder durch und begibt sich dabei auf durchaus ungewohntes Terrain. „Meine Crafties sind anders als alles, was der Snackmarkt bisher kennt. Wir starten unsere eigene, genussvolle Revolution“, ist der zweifache Vater überzeugt.
Seine Knabbereien kommen ohne künstliche Geschmacksverstärker aus, sind kalorienarm und werden fettfrei gebacken – der Teig wird natürlich von Hand ausgerollt. „Wir wollten einen Snack kreieren, der sich gut anfühlt – im Geschmack und im Kopf.“
Die Ziele des Gratkorners sind durchaus ambitioniert: 500.000 Packungen, eigentlich Dosen, will man im nächsten Jahr verkaufen. Erhältlich sind die Crafties (die es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, von Bier über Pizza bis Sour Cream, gibt) in allen Eurospar- und Intersparmärkten Österreichs und in ausgewählten Billa-Filialen in der Steiermark – und online unter www.crafties.at.
Produziert werden die Köstlichkeiten in der neuen Produktionsstraße im Norden von Gratkorn. Am alten Standort an der Autobahnauffahrt soll dem Vernehmen nach, eine neue Filiale eines bekannten Fastfood-Riesen eröffnen.
