Top-Konditor ruft zur steirischen Chips-Revolution

Mit der Steiermark-Torte hat er ja einst der Grünen Mark eine süß schmeckende Identität gegeben – jetzt startet Spitzenkonditor Erich Handl wieder durch und begibt sich dabei auf durchaus ungewohntes Terrain. „Meine Crafties sind anders als alles, was der Snackmarkt bisher kennt. Wir starten unsere eigene, genussvolle Revolution“, ist der zweifache Vater überzeugt.