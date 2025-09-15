Anrufer hörte Schüsse: Großeinsatz in einem Park

Gegen 21.36 Uhr langte der Notruf bei der Grazer Polizei ein. Ein Anrufer hörte sechs Schüsse und gab an, sogar das Mündungsfeuer gesehen zu haben. Daraufhin wurde ein Großeinsatz ausgelöst, alle verfügbaren Streifen rasten zum Josef-Huber-Park. Die Polizisten sperrten sogar den Bereich um die Josef-Huber-Gasse, den Eggenberger Gürtel und die Idlhofgasse.