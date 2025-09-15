Anrufer hörte Schüsse: Großeinsatz in einem Park

Zu einem Großeinsatz in einem Park rückte die Polizei Sonntagabend in Graz aus: Ein Anrufer hörte Schüsse und wollte sogar das Mündungsfeuer gesehen haben. Nach eine Stunde konnte jedoch Entwarnung gegeben werden.
Gegen 21.36 Uhr langte der Notruf bei der Grazer Polizei ein. Ein Anrufer hörte sechs Schüsse und gab an, sogar das Mündungsfeuer gesehen zu haben. Daraufhin wurde ein Großeinsatz ausgelöst, alle verfügbaren Streifen rasten zum Josef-Huber-Park. Die Polizisten sperrten sogar den Bereich um die Josef-Huber-Gasse, den Eggenberger Gürtel und die Idlhofgasse.
Offenbar nur Böller gehört
„Die Durchsuchung des Parks auch mit Sprengstoffhunden war allerdings negativ“, berichtet Polizeisprecher Fritz Grundnig der „Krone“. Offensichtlich dürfte der Anzeiger nur Böllerschüsse gehört haben. Nach einer Stunde war der Einsatz vorbei, die gesperrten Straßen konnten wieder freigegeben werden.
