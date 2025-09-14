Rotwein „schläft“ zwei Meter tief im Löss

Der Zweigelt der Familie Gmeiner reift in einem ungewöhnlichen Keller, nämlich zwei Meter tief unter der Erde. Denn dort herrscht durchgehend die dieselbe Temperatur.
„Die Erde ist der ruhigste Keller, den man haben kann“, schildert Christian Gmeiner (49). Mit Sohn Michael und Ehefrau Petra hat er im April 2025 Barriquefässer zwei (!) Meter tief in den Boden der Wora-Kellergasse in Seebarn am Wagram gelegt – dort reift seither ihr Zweigelt.
Erdwein wird im Mai 2026 verkostet
„Im Löss herrscht immer dieselbe Temperatur, egal ob es draußen 35 Grad hat oder minus fünf“, versichert der 19-jährige Jungwinzer. „Das gibt dem Wein Zeit, weich zu werden, ohne dass wir eingreifen müssen.“ Der Papa ergänzt: „Dunkelheit und hohe Luftfeuchtigkeit schützen unsere Tröpferl vor UV-Licht und Austrocknung – wir brauchen viel weniger Schwefel, das schmeckt man.“ Die Familie wurde von georgischen Amphoren inspiriert. „Wir wollen kein Technikweingut sein, sondern mit dem Boden arbeiten, der uns ernährt“, sagt Christian. Erst im Mai 2026 werden die Fässer wieder ans Licht geholt – verbunden mit einem Fest bei dem der „Erdwein“ erstmals verkosten wird.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.