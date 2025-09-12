Psychiatrie-Stationen in Graz-Süd runderneuert

Zehn Millionen Euro für 28 moderne Betten

Dafür nahm man zehn Millionen Euro in die Hand, um den Altbestand, der „technisch relativ am Ende war“, wie Kages-Vorstand Ulf Drabek sagt, auf Vordermann zu bringen. Aus den alten Vier- bis Sechsbettzimmern wurden 14 Zweier-Einheiten, insgesamt hat die Einrichtung nun 28 Betten in deutlich freundlicherem Ambiente als die zuvor 30 Plätze im längst nicht mehr zeitgemäßen Umfeld.