Was dahinter steckt

Kinder fischten Eimer aus See: Feuerwehreinsatz

Tirol
09.09.2025 09:18
Der Seefelder Wildsee hier auf einer Archivaufnahme.
Der Seefelder Wildsee hier auf einer Archivaufnahme.(Bild: Rauth Hubert)

Einen merkwürdigen Fang machten Kinder am frühen Montagabend am Wildsee in Seefeld in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land): Die Kids fischten einen Metalleimer aus dem Wasser, woraufhin deren Eltern einen Notruf absetzten. Ein Feuerwehreinsatz war die Folge.

0 Kommentare

Fische fischen am See gehört ja an sich zur Normalität – etwas ganz anderes holten aber Kinder am Montagabend, gegen 17.30 Uhr, aus dem Seefelder Wildsee. Etwas, mit dem die Tierwelt unter Wasser so gar nichts anfangen kann – ja, das sogar für diese gefährlich werden könnte.

Die Kids fischten einen Metalleimer aus dem Wasser, woraufhin ein Teil des Inhaltes austrat. „Die Eltern setzten daraufhin sofort einen Notruf ab“, heißt es vonseiten der Polizei. Ein Fall für die Feuerwehr, die rasch vor Ort war.

Rätsel um schmierigen Inhalt gelöst
Letztlich stellte sich heraus, dass es sich bei der ausgelaufenen, schmierigen Flüssigkeit und eine Rostschutzgrundierung handelte. „Die Schlieren wurden mit einer Ölsperre eingegrenzt und mit einem Bindemittel gebunden“, heißt es vonseiten der Einsatzkräfte.

Eimer wohl schon länger im Wasser
Der Eimer dürfte laut Polizei schon seit geraumer Zeit im Wasser gelegen sein. „Laut den bisherigen Erhebungen dürfte kein Schaden an Flora oder Fauna entstanden sein“, hieß es abschließend.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Ähnliche Themen
PolizeiFeuerwehr
FeuerwehreinsatzKinderWasserEltern
Tirol

