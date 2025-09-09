Raserei in Graz endete im Krankenhaus

Kontrolle verloren

Kurz nach dem der unbekannte Fahrer mit seinem Kombi vorbeigerast war, setzte ein 20-Jähriger, ebenfalls mit weit überhöhter Geschwindigkeit, zum Überholen an. Allerdings verlor der junge Mann schnell die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Strommasten sowie eine Werbewand. Anschließend wurde das Fahrzeug in einen angrenzenden Acker geschleudert.