Zukunftsweisende Entscheidung für Nassereith

Er sollte das Außerfern besser an das Inntal anbinden, Fakt ist bislang das Gegenteil: Der Fernpassscheiteltunnel spaltet die Bevölkerung. Tunnelbefürworter BM Herbert Kröll wird heftig kritisiert, weil er das Bürgervotum bei der Volksabstimmung von 95 Prozent gegen das 500-Millionenpaket ignoriert. Er lud zur Gemeinderatssitzung am Dienstag – mitten in der Sommerpause – mit nur einem Tagesordnungspunkt: Bereitstellung der vom Land für den Tunnel benötigten Flächen. Unter bedrückter bis fast schon explosiver Stimmung fand diese nun also statt, weil Kröll „die Angelegenheit vom Tisch haben will“.