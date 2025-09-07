„Wollen Gutes tun“: Helfen im Sinne von Lazarus

Von Besuchsdiensten bis Trauerbegleitung

Architekt Franz W. Friedreich, Statthalter des Ordens, beschreibt es berührend so: „Sinnvoll sind wir, wenn wir durch gute Taten für Menschen zum Segen werden. Gottes Liebe gibt uns die Kraft, anderen mit Liebe zu begegnen.“ Der „Lazarus-Orden Hilfsdienst Österreich“ (LHDÖ) koordiniert all die mildtätigen Projekte und sorgt für deren Finanzierung. Ob Besuchsdienste in Pflegeheimen, das Help-Mobil in Oberösterreich oder Trauerbegleitung in Niederösterreich – alle Mitglieder bringen ihre Talente ein und stehen auch für ihre Überzeugungen ein. Besonders aktuell: der Aufbau des ersten Tageszentrums für Senioren in Heidenreichstein.