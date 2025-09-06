Erfolgreiche Landwirtschaft hat viele Facetten

Besonders hart hat es auch die Landwirtschaft getroffen. Das zeigt sich auch an der Anzahl der Betriebe: Waren es vor dem Beitritt noch um die 20.000, so sind es nun 13.500, davon knapp 3000 im Vollerwerb. Und gäbe es nicht die EU-Förderungen, dann gäbe es vermutlich noch wesentlich weniger Betriebe. Wobei die Förderungen eigentlich ein Ausgleich für die erschwerten Bedingungen in der Berglandwirtschaft sind. Jeder, der selbst einmal mit einem Rechen auf dem Feld oder gar einer Bergwiese gestanden ist, weiß, wie hart und schweißtreibend das ist.