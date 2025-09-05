Ära geht zu Ende: Ortschefin übergibt „Lebenswerk“

Vom EU-Parlament ins Gemeindeamt

Ihr Nachfolger, über den sie mehr als glücklich ist, steht bereits in den Startlöchern: Günther Sidl (50), sozialdemokratischer EU-Abgeordneter in Brüssel, aber tief verwurzelt in seiner Heimat. In der Gemeinderatssitzung im Februar 2026 soll er offiziell vorgeschlagen werden. Für den sympathischen Mandatar ist es mehr als ein Karriereschritt: „Ich bin mit Petzenkirchen sehr verbunden. Das Bürgermeisteramt ist für mich eine echte Lebensaufgabe und allergrößte Ehre. Ich werde mein Bestes geben, meine Erfahrung, meine Kontakte – einfach alles“.