Wohnhausbrand: Ehepaar erlitt Rauchgasvergiftung

Umgehend wurden die Einsatzkräfte alarmiert: Insgesamt sieben umliegende Feuerwehren rückten mit 16 Fahrzeugen und rund 110 Kräften an. Sie konnten den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Kurz vor 22 Uhr war der Einsatz beendet.