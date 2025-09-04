Wohnhausbrand: Ehepaar erlitt Rauchgasvergiftung

In einem Einfamilienhaus in Altirdning kam es Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. Dichter Rauch breitete sich rasch in den Räumlichkeiten aus, zwei Bewohner erlitten dabei eine Rauchgasvergiftung.
Die Hausbewohner bemerkten den Brand am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr, als sie eine Rauchentwicklung im Gebäude wahrnahmen. Gleichzeitig schlug ein installierter Rauchmelder Alarm. Das Feuer war im Untergeschoß des Einfamilienhauses ausgebrochen und breitete sich rasch aus.
Umgehend wurden die Einsatzkräfte alarmiert: Insgesamt sieben umliegende Feuerwehren rückten mit 16 Fahrzeugen und rund 110 Kräften an. Sie konnten den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Kurz vor 22 Uhr war der Einsatz beendet.
Defekter Elektroverteiler als Ursache
Das Ehepaar, 80 und 72 Jahre alt, wurde vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das LKH Rottenmann eingeliefert. Zur genauen Klärung der Brandursache laufen derzeit Ermittlungen, es wird vermutet, dass ein Elektroverteiler im Haus zuvor Feuer gefangen hatte.
