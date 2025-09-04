Winzer optimistisch: (Wein-)Glas ist halbvoll

Insekten und USA bereiten Probleme

Probleme bereiten der Branche aktuell die verhangenen Zölle von US-Präsident Trump und immer wieder schädliche Insekten. Neben der bereits länger auftretenden Kirschessigfliege habe sich auch die Amerikanische Rebzikade großflächig etabliert.

Auch die junge Generation der 20- bis 35 Jährigen trinke allgemein viel weniger Wein als früher. Die Institution Österreich Wein Marketing habe er sich zum Ziel gesetzt, künftig auch dies Generation für den Wein zu gewinnen. Dabei sollen die sozialen Medien ins Spiel kommen und auch jüngere Winzer mehr vor den Vorhang geholt werden.