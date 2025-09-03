Autolenker „schoss“ bei Kreuzung Mopedfahrer ab

Ereignet hat sich der Unfall gegen 19.30 Uhr. Ein 43-jähriger Türke sei mit seinem Pkw in Imst von einer Gemeindestraße links in die Tiroler Straße eingebogen. „Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der B171 in Richtung Landeck fahrenden 16-jährigen Mopedfahrer“, berichtet die Polizei.