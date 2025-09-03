Autolenker „schoss“ bei Kreuzung Mopedfahrer ab

Fataler Verkehrsunfall am Dienstagabend in Imst in Tirol: Als ein Autolenker von einer Gemeinde- in die Bundesstraße einbiegen wollte, „schoss“ er einen herannahenden Mopedlenker (16) regelrecht hab. Der Jugendliche stürzte und erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Er musste ins Spital.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 19.30 Uhr. Ein 43-jähriger Türke sei mit seinem Pkw in Imst von einer Gemeindestraße links in die Tiroler Straße eingebogen. „Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der B171 in Richtung Landeck fahrenden 16-jährigen Mopedfahrer“, berichtet die Polizei.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Der Teenager kam zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er mit der alarmierten Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. „An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden“, so die Exekutive abschließend.
